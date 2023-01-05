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L'Oreal анонсировала «принтер» для рисования бровей

Компания L'Oreal, специализирующаяся на производстве косметики, в рамках выставки потребительской электроники CES-2023 в Лас-Вегасе анонсировала два устройства для автоматизированного нанесения макияжа.

Совместно с производителем устройств для нанесения временных татуировок Prinker был разработан прибор Brow Magic для «печати» бровей. Используя технологию дополненной реальности Modiface AR, с помощью мобильного приложения пользователь сканирует свое лицо, выбирает желаемую форму бровей, наносит слой праймера, а затем устройство с помощью 2400 миниатюрных сопел нанесет «брови» с разрешением до 1200 dpi.

Также для нанесения макияжа разработан HAPTA — портативный сверхточный интеллектуальный аппликатор для пользователей с ограниченной подвижностью кистей и предплечий, который помогает наносить губную помаду. Устройство, разработанное совместно с Verily Life Sciences, производителем посуды с технологией стабилизации для пользователей с тремором рук, позволяет выбрать максимально удобное для человека положение и затем с помощью системы креплений комфортно нанести помаду. Пока HAPTA работает только с губной помадой, но производители обещают, что в перспективе аксессуар сможет наносить и другой макияж.

По заявлению L'Oreal, оба устройства появятся на рынке в 2023 году. Стоимость Brow Magic и HAPTA не названа.

Максим Вершинин

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