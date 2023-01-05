OnePlus представила флагманские смартфон и наушники

Компания OnePlus в рамках фирменного мероприятия представила две новинки — флагманский смартфон OnePlus 11 и беспроводные наушники One Plus Buds Pro 2.

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Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением QHD+ (3216?1440 точек) с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Dolby Vision. Новинка получила топовый чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm в сочетании с 12 или 16 Гб оперативной и 256 или 512 Гб встроенной памяти.

OnePlus 11 имеет фронтальную камеру 16 Мп и основной модуль, включающий в себя объектив50 Мп, сверхширокоугольный объектив 48 Мп с макросъемкой и телеобъектив 32 Мп с двукратным оптическим зумом. Заявлено, что в работе над камерами компании помогали специалисты фирмы Hasselblad, которая известна своими фотоаппаратами.

Смартфон, защищенный от пыли и влаги по стандарту IP54, имеет модуль NFC, поддерживает беспроводные соединения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, а батарея на 5000 мА•ч работает с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт.

Вместе с OnePlus 11 были показаны беспроводные внутриканальные наушники Buds Pro 2, которые получили двойные динамики (11- и 6-миллиметровые драйверы) с настройками от Dynaudio. Заявлена поддержка технологии пространственного звучания Dolby Atmos и поддержка кодека LHDC 5.0. Система активного шумоподавления позволяет снижать уровень посторонних звуков до 48 дБ, а за работу в качестве гарнитуры отвечает три микрофона.

Защищенные от пыли и влаги по стандарту IP55 наушники OnePlus Buds Pro 2 имеют автономность до 9 ч без подзарядки, а с помощью футляра время работы может быть увеличено до 39 ч. Кейс для хранения наушников поддерживает быструю проводную и обычную беспроводную зарядки.

В Китае продажи OnePlus 11 и OnePlus Buds Pro 2 начнутся в январе, а выход на глобальные рынки новых устройств намечен на февраль.

Максим Вершинин