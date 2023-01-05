Рогов заявил о взрыве и работе ПВО в Мелитополе

В городе Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.

«Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработало ПВО»,— написал он в Telegram, пообещав позднее рассказать подробности. Информации о повреждениях или погибших нет.

23 декабря в центре Мелитополя взорвался автомобиль. В результате два человека получили ранения. Утверждалось, что в машине находились два сотрудника спецслужб. Владимир Рогов назвал произошедшее терактом.