Глава Chevron ждет спада напряженности на рынках по окончании военных действий на Украине

Военные действия на Украине оказали влияние на энергетические рынки, заявил Bloomberg председатель совета директоров Chevron Майк Вирт. По его мнению, напряженность на рынках снизится после окончания российской военной операции.

«Когда он (конфликт на Украине.— "Ъ") в итоге разрешится — а в конечном счете все конфликты разрешаются, — я думаю, что неопределенность и риски поставок со стороны одного из крупнейших мировых поставщиков энергоносителей снизятся»,— сказал господин Вирт.

В декабре он говорил, что Chevron не планирует отказываться от прокачки нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). КТК проходит через территорию России, это основной экспортный маршрут для нефти из Казахстана. В августе 2022 года КТК остановил работу двух из трех выносных причальных устройств из-за обнаруженных повреждений, погрузка нефти была снижена. 12 ноября КТК сообщил об окончании ремонта на первом причале, 29 ноября — на втором.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «История с причальным концом».

Лаура Кеффер