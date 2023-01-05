США усилят меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы

Посольство США на Кубе на этой неделе впервые с 2017 года возобновит оформление иммиграционных виз. При этом власти США намерены ужесточить меры по борьбе с незаконной миграцией с Кубы, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Он рассказал, что над усилением ограничений работают Министерство внутренней безопасности (МВБ), береговая охрана, а также таможенная и пограничная служба. «МВБ, Береговая охрана Таможенная и пограничная служба наращивают ресурсы для борьбы с ростом миграции оттуда (с Кубы.— "Ъ")»,— уточнил господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья поприветствовал решение посольства США, но пожаловался, что часть ограничений сохраняется. «Речь по-прежнему не идет о неиммиграционных визах, что препятствует семейным визитам, культурным, спортивным и научным обменам, для которых Куба остается открытой»,— написал министр в Twitter.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году. В 2021 году США расширили санкции против кубинских властей. Куба оценивала ущерб от санкций более чем в $144 млрд. В мае 2022-го США увеличили число дипломатов на Кубе и сняли ограничения на семейные денежные переводы.

Об отношениях стран читайте в материале «Ъ» «Америка потеплела к Кубе».

Лаура Кеффер