Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гинцбург назвал маловероятным подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на праздниках

Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России в новогодние праздники маловероятен, считает директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что россияне почти не ездят за границу, а иностранцы тоже редко приезжают в Россию.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние (праздники.— "Ъ") особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже»,— сказал ТАСС господин Гинцбург.

В ноябре 2022 года Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. В декабре в некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры — в частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах. По данным ведомства, к 3 января заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...