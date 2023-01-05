Гинцбург назвал маловероятным подъем заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на праздниках

Рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в России в новогодние праздники маловероятен, считает директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что россияне почти не ездят за границу, а иностранцы тоже редко приезжают в Россию.

«Вероятность подъема заболеваемости ковидом, гриппом и ОРВИ на праздниках не очень большая, наши граждане в эти новогодние (праздники.— "Ъ") особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже»,— сказал ТАСС господин Гинцбург.

В ноябре 2022 года Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. В декабре в некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры — в частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах. По данным ведомства, к 3 января заболеваемость россиян гриппом и ОРВИ снизилась на 29,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер