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В Ярославской области ожидается похолодание до -30

Ярославское МЧС предупреждает, что в ближайшие дни область ожидает понижение температуры воздуха до -30 градусов. Спасатели напомнили о мерах предосторожности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Во многих частных домах отопление от электрических котлов и электрических конвекторов. При использовании электрического отопительного оборудования не перегружайте электрические сети, следите за состоянием электропроводов, не допускайте скруток и использования проводов с поврежденной изоляцией. Не допускайте использования нескольких электрических приборов от одной розетки. При большой перегрузке электросетей провода от нагрева могут не выдержать и произойдет непоправимое. При использовании отопительных печей на твердом топливе убедитесь в их исправности. Не используйте для розжига легковоспламеняющуюся жидкость, не складируйте вблизи топки горючие материалы. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи. После эксплуатации печи, остатки углей и золу не выбрасывайте вблизи строений»,— предупредили в МЧС.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 6 января температура воздуха составит днем минус 24 градуса, ночью — минус 26. Рождественская ночь пройдет при показателях в минус 33 градуса. Самыми холодным днями недели станут суббота и воскресенье, 7 и 8 января, — днем ожидается минус 26 градусов.

Алла Чижова

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