В Ярославскую область нагрянут рождественские морозы

В Ярославской области 4 и 5 января начнет понижаться температура воздуха. Уже в среду столбики термометра опустятся до минус 6 градусов ночью и минус 12 днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

На улице продолжит холодать. 6 января температура воздуха составит днем минус 24 градуса, ночью — минус 26. Рождественская ночь пройдет при показателях в минус 33 градуса. Самыми холодным днями недели станут суббота и воскресенье, 7 и 8 января, — днем ожидается минус 26 градусов.

Со вторника, 10 января, на улице вновь начнет теплеть — температура воздуха днем составит минус 19 градусов.

Алла Чижова

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