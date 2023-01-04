Петербургский следком проверит экс-главу Центрального района города на коррупцию

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил и. о. петербургского управления ведомства Марине Парастаевой провести проверку информации из соцсетей по факту хищения бюджетных денег одной из бывших руководителей Центрального района города.

«В сообщениях, на которые просят обратить внимание активисты, отмечается, что ранее общественность обращалась к властям города об отставке тогда еще действующей главы района, где были якобы выявлены хищения бюджетных средств, сообщив также и о подписании ей документов на проведение уличной акции, подрывающей нравственные общественные устои»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Ведомство не раскрывает имя чиновницы, но, по информации издания «Фонтанка», речь идет о Светлане Штуковой, которая возглавляла Центральный район с 2004 по 2010 годы, а сейчас занимает руководящую должность во ФКУ «Российский государственный исторический архив».

Ранее «Ъ-СПб» писал о назначении в Петербурге нового главы Василеостровского района на фоне уголовных дел, связанных с коррупцией при заключении контрактами на уборку и техническое обеспечение местных поликлиник. Отправленный в отставку губернатором Александром Бегловым районный экс-глава после этого скрылся.

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