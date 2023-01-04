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Ямальская шельфовая компания получила для изучения Восточно-Сеяхинский и Среднеобский участки в Карском море

Правительство предоставило Ямальской шельфовой компании Игоря Юсуфова право пользования двумя участками недр в Карском море без аукциона. Об этом говорится в распоряжении от 30 декабря 2022 года.

«Предоставить в установленном порядке ООО "Ямальская шельфовая компания" право пользования участками недр… которые предоставляются в пользование без проведения аукционов»,— говорится в документе. Речь идет о Восточно-Сеяхинском участке недр, а также Среднеобском участке недр. Они будут изучаться в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья.

Ранее правительство своим распоряжением от 20 июня присудило Ямальской шельфовой компании (входит в фонд «Энергия» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова) лицензии на геологическое изучение в Обской и Байдарацкой губах Карского моря — участки Усть-Обский 2, 3, 4 и Байдарацкий в Карском море. Это первые лицензии на участки во внутренних водах и территориальном море (12 миль от берега), которые правительство присуждает по заявительному принципу.

Законодательство сейчас ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе, фактически этим правом обладают только государственные «Роснефть» и «Газпром», отмечает «РИА Новости». Однако граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные и в территориальном море, и во внутренних водах. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.

Мария Федотова

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