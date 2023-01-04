В Алтайском крае из-за непогоды три дороги перекрыты на протяженности более 300 км

Три трассы регионального значения в Алтайском крае, включая дорогу к границе с Казахстаном, перекрыты на протяженности более 300 км для всего транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает региональное МЧС.

Вводится ограничение для всего вида транспорта на следующих автодорогах регионального значения:

«К-03» (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, протяженность 71 км);

«К-09» (от н.п. Поспелиха до границы с Республикой Казахстан, протяженность 169 км);

«К-26» (от. н.п. Староалейское до н.п. Веселоярск, протяженность 68 км).

Ограничения введены в превентивных целях для снижения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники, поясняет МЧС. Для обеспечения безопасности на дорогах в последние сутки было задействовано 40 человек, 17 единиц техники, из них от МЧС России — 12 человек и четыре единицы техники, также сообщает ГУ МЧС.

Утром сегодня, 4 января, из-за сильного снежного бурана в Казахстане закрыли 127 участков автомобильных дорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения.

Мария Федотова