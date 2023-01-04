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Коммерсантъ FM
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В Казахстане из-за бурана закрыли 127 участков автодорог

Из-за сильного снежного бурана в Казахстане закрыли 127 участков автомобильных дорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения. Об этом сообщил Sputnik Казахстан. За сутки спасатели эвакуировали 691 человека, застрявших на дороге из-за снежной бури. Среди них 137 детей.

Трассы закрыты в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях. На блокпостах скопилось 600 автомобилей. На закрытых участках автодорог развернули 838 пунктов временного обогрева. На данный момент там находятся 420 человек, из них 69 детей. Власти создали республиканский и региональные штабы по ликвидации ЧС на дорогах.

Анастасия Ларина

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