Инфляция в Казахстане в 2022 году выросла до 20,3%, достигнув самого высокого уровня с 1990-х годов

Инфляция в декабре 2022 года в Казахстане в годовом исчислении составила 20,3%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары — на 19,4%, платные услуги — на 14,1%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана. Агентство Reuters отмечает, что инфляция в Казахстане в 2022 году достигла самого высокого уровня с 1990-х годов, когда в центральноазиатской стране наблюдался трехзначный рост цен.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях — по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая (по 0,7%) — в городе Шымкент и Мангистауской области.

В декабре президент Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства говорил, что инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет — 19,6%. «За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. Конечно, подобная ситуация самым негативным образом влияет на уровень жизни и доходов населения»,— заявил господин Токаев. В 2021 году инфляция в Казахстане составляла 8,4%, сообщает Reuters.

В начале декабря Нацбанк Казахстана ухудшил прогноз по росту ВВП в 2022 году до 2–3%, он также ожидает годовой инфляции на уровне 20–21%. Правительство республики прогнозирует рост ВВП по итогам года на уровне не менее 3%.

Мария Федотова