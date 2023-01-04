HeadHunter: 30% опрошенных свердловчан считают, что выходных и праздников должно быть больше

Треть опрошенных жителей Свердловской области считают, что выходных и праздников должно быть больше, следует из исследования hh.ru. Так, 56% соискателей свердловчан ответили, что сейчас официальных выходных достаточно (в целом в России такой ответ дали 54%). Еще 30% свердловчан заявили, что выходных дней мало и должно быть больше (по России – 34%).

Всего 4% опрошенных считают, что выходных много и их должно быть меньше. Остальные 10% заявили, что им все равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).

По данным сервиса, чаще всего за увеличение количества выходных дней выступают работники из сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение выходных дней наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Накануне депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, чтобы «люди не неделями отдыхали и уже от безделья что-то делали».

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