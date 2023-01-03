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Свердловский депутат Госдумы предложил сократить новогодние праздники

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов предложил сократить новогодние праздники, чтобы «люди не неделями отдыхали и уже от безделья что-то делали». «Надо распределять выходные рационально, чтобы было по три дня выходных. Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Майские праздники, по мнению депутата, сокращать не нужно, потому что в это время люди занимаются посевной.

Всего в 2023 году у жителей России будут 24 праздничных выходных дня.

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