На Кубани в массовом ДТП пострадали два человека

Массовая авария произошла 3 января в 18:25 в Апшеронском районе. На трассе «Майкоп — Туапсе» около хутора Красная Горка столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает газета «Апшеронский рабочий».

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Lada Granta совершал обгон и столкнулся на встречной полосе с автомобилем ВАЗ-2114. От удара Granta вылетела с дороги, а ВАЗ-2114 — на встречную полосу, где столкнулся с BMW.

В результате аварии с переломом и ушибами госпитализирован 20-летний пассажир ВАЗ-2114. Пассажирке Granta 42 лет назначили амбулаторное лечение, сообщает издание.

Как сообщал «Ъ-Кубань», другое массовое ДТП произошло 2 января в Армавире. В результате аварии одну из машин разорвало на части. Пострадали четыре человека.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram