Четыре человека пострадали при столкновении трех машин в Армавире

В Армавире три человека пострадали в ДТП с участием трех легковых машин. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Авария произошла 2 января около 14:00 на въезде в город. По данным ГИБДД, Водитель BMW 750 проехала на перекрестке на красный свет, где столкнулась с ВАЗ-2114 и Nissan Almera. Очевидцы уверяют, что удар был такой силы, что одну из машин разорвало на части.

«В результате происшествия водители автомобилей и пассажир BMW были доставлены в лечебное учреждение для обследования», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Алексей Белянин

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