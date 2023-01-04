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Под Липецком оперативники задержали подозреваемого в хищении премиальной иномарки из Воронежа

Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Центрального района СУ УМВД по Воронежу возбудили уголовное дело по факту кражи внедорожника KIA Sorento Prime (ч.4 ст. 158 УК РФ, максимальное наказание - лишение свободы на срок до 10 лет). В рамках расследования оперативники совместно с липецкими коллегами уже задержали жителя соседнего региона, в гараже которого была обнаружена премиальная иномарка (ущерб оценивался в сумму около 3 млн руб.).

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным полиции, с заявлением о хищении внедорожника в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД по Воронежу обратилась 44-летняя владелец автомобиля. Позже было установлено, что иномарку, припаркованный во дворе многоквартирного дома на улице Ломоносова, похитили предположительно в ночное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по изъятым записям с камер видеонаблюдения, полицейские установили маршрут перемещения, личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Липецка, который ранее был судим за аналогичные преступления. Он был задержан в гараже, расположенном на территории одного из районов Липецкой области. Там же оперативники обнаружили похищенный внедорожник, на котором подозреваемый якобы намеревался перебить номера для последующей перепродажи.

В полиции уточнили, что на допросе задержанный воспользовался правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя. Он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ и находится в изоляторе временного содержания.

На что решился белгородский предприниматель, чтобы заполучить внедорожник по прошлогодней цене, в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков

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