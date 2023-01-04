«РИА Новости»: в Мелитополе задержан завербованный СБУ местный житель

Правоохранители сообщили «РИА Новости» о задержании жителя Мелитополя в Запорожской области, который, как утверждается, передавал Службе безопасности Украины сведения о расположении и передвижении техники и личного состава ВС РФ.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен житель города Мелитополь, который был завербован спецслужбами Украины через интернет ресурсы. Вышеуказанный гражданин передавал сведения о расположении и передвижении личного состава и техники вооруженных сил России. Кроме того, задержанный призывал к физической расправе над военнослужащими вооруженных сил России»,— сказал собеседник агентства в неназванном силовом ведомстве.

По его словам, материалы дела переданы в органы юстиции. Он добавил, что за данное преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

Видео с допросом задержанного опубликовано в Telegram-канале агентства. На кадрах мужчина говорит, в частности, что «плохо высказывался в отношении жителей РФ в закрытых Telegram-каналах», а также что передавал информацию украинским спецслужбам о проезжающих колоннах автомобилей ВС РФ.

23 декабря ФСБ сообщила о задержании граждан РФ в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ. По данным ведомства, один из задержанных передал украинской стороне данные о дислокации российских военных и передвижениях военной техники, в результате чего ВСУ смогли нанести по переданным координатам удар РСЗО HIMARS.

Эрдни Кагалтынов