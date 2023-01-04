В Екатеринбурге ограбили популярный ресторан «Горожане»

Популярный ресторан «Горожане», который находится в центре Екатеринбурга на ул. Добролюбова, 6 сегодня ночью ограбили. «Ночью трое негодяев разбили окно, украли телефоны и кассу. Окно мы уже заделали», — указано в социальных сетях заведения.

Как рассказала «Ъ-Урал» представитель заведения Ульяна Новикова, из ресторана украли кассу, в которой было всего 7 тыс. руб. для размена и два рабочих iPhone. Представители заведения написали заявление в полицию. Грабители попали на камеры видеонаблюдения. Сейчас заведение работаем в обычном режиме.

«Заявление о проникновении в ресторан, поступило в отдел полиции №5. В настоящее время, сотрудники территориального ОВД проводят проверку по данному факту, принимаются меры к розыску злоумышленников. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — прокомментировали «Ъ-Урал» в УМВД по Екатеринбургу.

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, по данному адресу зарегистрирована компания «Счастливые люди», которая принадлежит Виктору Новикову и Александру Шмотьеву.

Напомним, в прошлом году бистро «Горожане» признали лучшим рестораном Урала по версии независимой премии Wheretoeat. Господин Новиков также является совладельцем кофейни Muru и заведения Culta в Екатеринбурге.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Мария Игнатова