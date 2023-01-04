МИД России считает провальными любые попытки оттеснить РФ с Ближнего Востока

Любые попытки повлиять на отношения России со странами Ближнего Востока обречены, полагает спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков. Кроме того, по словам представителя МИДа, Россию невозможно выключить из процесса палестино-израильского кризиса.

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал»,— заявил господин Сафронков в интервью «РИА Новости».

Из-за санкций со стороны западных стран на фоне военного конфликта с Украиной Россия активизировала экономическое сотрудничество со странами Ближнего Востока. Например, планируется начать сборку автомобилей российского автомобильного бренда премиус-класса Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

15 декабря 2022 года президент Владимир Путин заявил, что страны Ближнего Востока являются для России «перспективными партнерами» наравне с Азией, Латинской Америкой и Африкой. По его словам, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть.

Анастасия Ларина