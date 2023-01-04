Семья экс-главы «Татнефти» избавилась от нефтяной компании в Перми

Пермское ООО «Нузаройл» продало свою стопроцентную дочку ООО «Нефтида» удмуртской компании «Геосервис». Об этом сообщает «Ъ-Прикамье». Сделка была завершена 30 декабря, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Нефтида» было учреждено пермской нефтедобывающей компанией «Сиаль» в 2019 году, после того, как она перешла под контроль экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. В ноябре 2020 года собственником «Нефтиды» стало ООО «Нузаройл». Основным владельцем является Рустем Тахаутдинов, сын экс-главы «Татнефти». «Нефтида», по данным госреестра, имеет две действующие лицензии, которые дают компании право вести геологическое изучение, разведку и добычу нефти на участках Четкерском и Богдановском в Удмуртии.

ООО «Геосервис» было зарегистрировано в Ижевске в 2017 году. Его учредителями являются директор компании Булат Ахмадуллин (50% в уставном капитале), Ильдар Ахмадуллин (25%) и Камиль Ахмадуллин (25%). Основной вид деятельности ООО — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"