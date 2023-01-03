Бывший топ-менеджер «Татнефти» продал пермское нефтедобывающее предприятие

Пермское ООО «Нузаройл» продало свою стопроцентную дочку ООО «Нефтида» удмуртской компании «Геосервис». По данным «СПАРК-Интерфакс», запись о переходе «Нефтиды» в собственность «Геосервиса» была внесена в ЕГРЮЛ 30 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

ООО «Нефтида» было учреждено пермской нефтедобывающей компанией «Сиаль» в 2019 году, после того, как она перешла под контроль экс-гендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. В ноябре 2020 года собственником «Нефтиды» стало ООО «Нузаройл», основным владельцем которого (74% в уставном капитале) является Рустем Тахаутдинов, сын Шафагата Тахаутдинова. ООО «Нефтида», по данным государственного реестра участков недр, сейчас имеет две действующие лицензии, которые дают компании право вести геологическое изучение, разведку и добычу УВС на участках Четкерском и Богдановском в Удмуртской республике. Информация о финансовых показателях общества в открытом доступе отсутствует.

ООО «Геосервис» было зарегистрировано в Ижевске в 2017 году. Его учредителями являются директор компании Булат Ахмадуллин (50% в уставном капитале), Ильдар Ахмадуллин (25%) и Камиль Ахмадуллин (25%). Основной вид деятельности ООО — геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. В августе 2022 года «Геосервис» получил свою единственную на данный момент лицензию — на изучение и добычу УВС на Восточно-Зубовском участке в Ильинском районе Пермского края. В ноябре компания выкупила пермское нефтедобывающее предприятие «СТГ-Сервис», имеющее лицензию на разработку расположенного рядом Зубовского участка.

Также ООО «Геосервис» выступает соучредителем еще нескольких нефтедобывающих или связанных с добычей нефти компаний в других регионах: татарского ООО «Нефтепром» (45%), башкирского ООО «Компания Уфа Петролеум» (49%), удмуртских ООО «Геолайн» (90%), ООО «Нефтетрейд-Удмуртия» (50%) и ООО «Славутич» (99%). Помимо этого ему принадлежат 25% долей в уставном капитале татарского НПО «Промтехнология» и 50% в уставном капитале удмуртского ООО «Доктор Плюс Мини» (подразделение сети клиник «Доктор Плюс»). Выручка ООО «Геосервис» в 2021 году — 1,8 млн руб., чистая прибыль, основу которой составили доходы от участия в других организациях — 392 млн руб.