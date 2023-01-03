Суд в Минске начнет рассмотрение дела Тихановской 17 января

Минский городской суд начнет рассматривать уголовное дело против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других представителей оппозиции с 17 января 2023 года. Суд пройдет в заочном формате. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

Кроме Светланы Тихановской по делу также проходят Мария Мороз, Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. В Белоруссии они заочно арестованы.

Их обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти, создание экстремистского формирования и руководство им. Им также инкриминируются публичные призывы к санкциям, а также разжигании социальной вражды и розни.

Светлане Тихановской также инкриминируют измену государству, захват и удержание зданий и препятствие работе Центральной избирательной комиссии.

После выборов 2020 года в Белоруссии против многих оппозиционеров возбудили уголовные дела на фоне президентских выборов 2020 года и массовых протестов. 16 декабря Генпрокуратура направила дело против Светланы Тихановской и ее сторонников в суд.

Олеся Павленко