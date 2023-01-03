Шмыгаль: Украина конфисковала 17 млрд гривен на счетах российских банков

С начала военной операции власти Украины конфисковали 17 млрд гривен ($462,6 млн) у российских банков, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Эти средства пойдут на восстановление жилья, разрушенного из-за военных действий. По его словам, общий ущерб от боевых действий достиг $700 млрд.

«Уже в ближайшее время рассчитываем начать восстановление за счет средств, конфискованных у российских банков, на спецсчете уже есть для этого 17 млрд гривен. Первый приоритет — разрушенное жилье людей»,— сказал Денис Шмыгаль на заседании правительства (цитата по «Униану»).

Господин Шмыгаль добавил, что власти Украины также собираются привлечь иностранные инвестиции для финансирования восстановления инфраструктуры. «Совместно со Всемирным банком планируем провести очередную верификацию потребностей Украины на быстрое восстановление. Напомню, что имеем такую фиксацию на начало июня. Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма достигает более $700 млрд»,— дополнил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление Украины потребуется более $1 трлн. По оценке Еврокомиссии, ущерб от военных действий составляет €600 млрд.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко