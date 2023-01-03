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Коммерсантъ FM
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Путин поручил Минобороны помочь документалистам создать кино об участниках военного конфликта с Украиной

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и Комитету семей воинов Отечества помочь российским документалистам в создании кино «об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм». Документ опубликован на сайте Кремля. Поручения выданы по итогам встречи господина Путина с матерями российских военных, принимающих участие в военной операции на Украине. Встреча прошла 25 ноября 2022 года.

Президент России Владимир Путин (в центре) во время встречи с матерями военнослужащих - участников СВО в своей резиденции.

Президент России Владимир Путин (в центре) во время встречи с матерями военнослужащих - участников СВО в своей резиденции.

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин (в центре) во время встречи с матерями военнослужащих - участников СВО в своей резиденции.

Фото: пресс-служба президента РФ

Ответственными за поручение назначены глава Минобороны Сергей Шойгу и глава исполкома Общероссийского народного фронта в Московской области Юлия Белехова.

Владимир Путин также поручил Минкульту провести показы отечественного документального кино в российских кинотеатрах. Они должны показывать фильмы на «темы, посвященные специальной военной операции, борьбе с распространением неонацистской и неофашистской идеологии». Минкульту также поручили провести фестиваль патриотического документального кино. Ответственной за поручение назначена глава Минкульта Ольга Любимова, она должна отчитаться о своей работе до 1 февраля.

О том, что происходит на 314-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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