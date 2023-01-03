Shopify начал борьбу с внутренними чатами и совещаниями

Канадская Shopify Inc сообщила своим сотрудникам о новой политике, в рамках которой отмене подлежат все регулярные совещания, полностью отменяются любые совещания по средам, а сотрудникам предложено выйти из внутренних чат-групп с большим количеством участников. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на циркуляр генерального директора компании Тоби Лютке, который был отправлен всем возвращающимся после рождественских каникул сотрудникам компании и оказался в распоряжении агентства.

«Когда вы с чем-то соглашаетесь, вы отказываетесь от всех остальных дел, которые вы смогли бы сделать за то же время»,— пишет господин Лютке. По его словам, бесконечные совещания и разговоры не ведут вперед, а лишь «позволяют поддерживать статус-кво».

Долгие и не всегда продуктивные совещания стали нормой в условиях гибридной работы. По данным одного из исследований, на которое ссылается Bloomberg, сотрудники проводят в среднем по 18 часов в неделю на разного рода совещаниях. Крупные компании, по данным того же исследования, теряют в год до $100 млн из-за необязательных совещаний. Это заставляет многие компании вводить ограничения на совещания. Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена), технологическая компания Twilio Inc, производитель товаров для дома Clorox — в числе компаний, где введены так называемые дни без совещаний.

Новые правила проведения совещаний в Shopify вступают в силу 5 января и будут контролироваться специальным ботом.

Кирилл Пряничкин