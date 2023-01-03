В Белгородской области часовой тяжело ранил не послушавшего его мужчину

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о чрезвычайном происшествии, которое произошло в Борисовском районе. Местный житель получил огнестрельное ранение в ногу, якобы проигнорировав предупреждение часового. На данный момент, как рассказал глава региона, мужчину доставили в Грайворонскую райбольницу в тяжелом состоянии: «Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как написал в своем телеграм-канале губернатор, известно, что мужчина «не остановился на предупреждение часового». «О точных деталях произошедшего предстоит разобраться следственным органам, ФСБ и Министерству обороны РФ, в том числе в том, почему он находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным»,- уточнил господин Гладков. Он призвал жителей региона воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.

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Андрей Цветков