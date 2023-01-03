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Губернатор Прикамья подписал указ об учреждении должности председателя регионального правительства

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 30 декабря подписал указ «О системе исполнительных органов государственной власти Пермского края». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указом учреждается должность председателя регионального правительства.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Согласно документу, председатель назначается губернатором Прикамья по согласованию с законодательным собранием. В свою очередь премьер предлагает губернатору кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и региональных министров. Также председатель устанавливает штатное расписание правительства и фонд должностных окладов исполнительных органов госвласти Пермского края, распределяет обязанности между вице-премьерами и другими членами правительства.

Губернатор может досрочно освободить регионального премьер-министра от должности в случаях: его смерти, отставки по собственному желанию, признания судом недееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий правительства Пермского края. Также предусмотрено прекращение полномочий председателя правительства, если тот покинет РФ и переедет в другую страну для постоянного места жительства. Должность регионального премьера не может занимать человек имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство. Указ вступает в силу через 10 дней с момента публикации.

С 2017 года должности губернатора и председателя правительства Пермского края совмещены. Первым губернатором, лично возглавившим правительство, стал Виктор Басаргин. Его преемник Максим Решетников сохранил эту практику. Дмитрий Махонин после назначения на пост врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года и последующей победы на выборах также не стал ее менять. Однако в августе 2022 года он заявил, что рассматривает вариант назначения отдельного премьер-министра регионального правительства.  В декабре 2022 года Дмитрий Махонин во время общения с журналистами заявил, что передумал назначать председателя регионального правительства, так как изменение структуры правительства может замедлить подготовку к 300-летию Перми в 2023 году.

Источник, близкий к краевым властям, полагает, что утверждение должности председателя правительства носит формальный характер и не свидетельствует о потенциальном назначении: «Закрепляется возможность наличия премьер-министра в структуре регионального правительства».

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