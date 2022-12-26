Премьер откладывается

Отдельный пост премьер-министра в правительстве Пермского края в ближайшее время не появится. Во время общения с прессой губернатор региона Дмитрий Махонин пояснил, что в преддверии 300-летия Перми не готов менять устоявшуюся структуру власти. Политтехнологи считают такое решение логичным, отмечая, что сейчас не время для политических игр, которые может спровоцировать введение в правительстве новой должности. При этом они полагают, что краевому правительству необходим председатель, однако удастся ли вернуться к этому вопросу после юбилея столицы Прикамья, спрогнозировать затрудняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свое решение отказаться от назначения премьер-министра губернатор Пермского края Дмитрий Махонин озвучил во время общения с главными редакторами пермских СМИ. Он считает, что появление новой должности в правительстве может замедлить подготовку к 300-летию Перми в 2023 году. Глава Прикамья отметил, что реализацию проектов к юбилею города и так осложнили перестройка управленческой команды после его назначения губернатором, пандемия коронавируса и необходимость корректировки в связи с проведением СВО и частичной мобилизации.

«Я действительно думал об этом (о назначении председателя правительства.— «Ъ-Прикамье») летом, но сейчас это для себя не рассматриваю. Просто боюсь сломать ту структуру управления, которая сложилась. Я формировал правительство под себя. Придет новый человек, и будет подстраивать его работу под себя. А нам больше нельзя медлить, надо завершить все глобальные инфраструктурные проекты. Шансы завершить их есть, главное — ничего не сломать в этой системе»,— пояснил губернатор.

Полностью от идеи введения должности премьер-министра в перспективе Дмитрий Махонин не отказывается. При этом он опроверг недавно появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении на этот пост зампреда краевого правительства Андрея Алякринского, назвав ее «сплетнями».

«Алякринский, Смертин, Борисов (руководитель администрации губернатора Пермского края Александр Смертин и вице-премьер краевого правительства Александр Борисов.— «Ъ-Прикамье») — кого только не записывали. Как получится. На самом деле — это непростая история»,— сказал господин Махонин.

Вместе с тем он сообщил, что кадровые решения в правительстве в ближайшее время будут. По словам губернатора, они будут анонсированы в конце года.

С 2017 года должности губернатора и председателя правительства Пермского края совмещены. Первым губернатором, лично возглавившим правительство, стал Виктор Басаргин. Его преемник Максим Решетников сохранил эту практику. Дмитрий Махонин после назначения на пост врио губернатора Пермского края в феврале 2020 года и последующей победы на выборах также не стал ее менять. Однако в августе 2022 года он заявил, что рассматривает вариант назначения отдельного премьер-министра регионального правительства. Основным кандидатом на этот пост тогда считался Александр Смертин, но глава региона эти сведения не подтверждал.

По словам политического консультанта Людмилы Ознобишиной, отказ губернатора от изменения структуры правительства в преддверии 300-летия Перми понятен. «Момент диктует принятие такого решения. Юбилей краевой столицы — сейчас приоритетная задача, которая требует повышенного внимания первого лица, концентрации ответственности в одних руках»,— поясняет госпожа Ознобишина. Она предполагает, что у главы региона из-за дефицита кадров пока просто не получается найти подходящего кандидата на пост премьер-министра, которому он смог бы доверить подготовку к юбилею. Однако эксперт уверена, что должность премьер-министра необходима. «Но вернется ли губернатор к этому вопросу после юбилея Перми, сложно сказать. В настоящий момент строить какие-либо планы сложно, все прогнозы имеют короткий срок и быстро теряют свою актуальность»,— отмечает политконсультант.

Политтехнолог Алексей Чусовитин также считает, что краевому правительству нужен председатель. «Губернатор тратит на рабочие поездки в Москву и другие регионы 150–200 дней в году. Если вычесть праздники и выходные, получается, что на работу в крае у него остается всего около трех месяцев. Без губернатора правительство — сложный ансамбль, и человек, который бы им управлял в отсутствие губернатора, жизненно необходим»,— говорит господин Чусовитин. По его мнению, сложность с назначением премьер-министра может быть связана с тем, что политически сильные фигуры не готовы занимать эту должность. «Этот человек во многом будет выполнять роль “громоотвода”. Серьезных проблем с реализацией крупных проектов действительно немало, и отвечать за них никто не хочет,— полагает политтехнолог.— Кроме того, председатель правительства — своеобразный адреналин, под действием которого органы власти должны начать работать быстрее и эффективнее. Возможно, сама структура краевого правительства сейчас не готова к такому быстрому движению, и губернатор это понимает».

Политтехнолог Сергей Ильин не исключает, что решение отложить назначение премьер-министра может быть связано и с политической обстановкой в стране и в мире.

«Сейчас точно не время для резких движений и административных реформ. Системе управления с губернатором во главе правительства Пермского края уже больше пяти лет, и она выглядит вполне сбалансированной с точки зрения персональной ответственности. Зачем сейчас плодить новые сущности, утяжелять одни фигуры, ослаблять другие? Это только создаст почву для пустых спекуляций. Сейчас, в мобилизационный период, точно не до этих игр»,— отмечает господин Ильин.

Екатерина Артемова, Константин Кадочников