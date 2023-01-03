В России за сутки выявили минимум заразившихся COVID-19 с июля — 3 тыс.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 3080 случаев заражения коронавирусом. Это на % меньше, чем накануне (3884), и минимум с середины июля 2022 года. Число суточных госпитализаций составило 521 — на 35,1% больше предыдущего показателя (379), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 544 (за все время — 3 302 859),

Санкт-Петербург — 507 (1 829 435),

Башкортостан — 367 (344 569),

Самарская область — 137 (492 063),

Удмуртия— 135 (232 706).

За сутки в России умерли 48 заболевших, что на 5 , чем вчера (43). Больше всего умерших было в Москве (16) и Санкт-Петербурге (14). Общее число умерших достигло 393 853. За день выздоровели 5482 человека, всего — 21 223 056.

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и COVID-19. Сильнее всего начала расти заболеваемость гриппом. В декабре в некоторых субъектах РФ стали возвращать ограничительные меры. В частности, в Москве Роспотребнадзор посоветовал носить маски в общественных местах.

Подробности — в материале «Ъ» «Хорошо забытое масочное».

Лаура Кеффер