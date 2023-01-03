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Коммерсантъ FM
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Мантуров: около 340 тыс. комплектов экипировки поставили в рамках военной операции в 2022 году

В 2022 году российские военнослужащие в зоне военной операции на Украине получили около 340 тыс. комплектов экипировки, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он рассказал, что для выпуска экипировки «более 500 предприятий было подключено практически одномоментно».

«340 тыс. комплектов было уже поставлено в прошлом году, в нынешнем году будут поставляться большие объемы в силовые структуры в целом и, в частности, в вооруженные силы»,— пояснил министр в интервью РБК (цитата по ТАСС).

21 октября по указу президента Владимира Путина создали координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. В Кремле говорили, что совет будет решать проблемы со снабжением военных экипировкой. По данным «РИА Новости», «Калашников» был назначен координатором поставок боевой экипировки для армии.

О поставках одежды и товаров военным — в публикации «Ъ» «С видом исправной амуниции».

Лаура Кеффер

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