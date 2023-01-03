Всемирный банк ищет средства для решения проблемы изменения климата и других кризисов

Всемирный банк (ВБ) намерен значительно расширить свои кредитные возможности для решения проблемы изменения климата и других глобальных кризисов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на разработанную банком «дорожную карту развития». Согласно ей, ВБ рассматривает увеличение капитала и новые инструменты кредитования.

Документ уже был разослан акционерам. Руководство банка намерено подготовить конкретные предложения по изменению своей миссии, операционной модели и финансовых возможностей для утверждения совместным комитетом развития банка и Международного валютного фонда в октябре. Согласно «дорожной карте», ВБ изучит увеличение капитала и изменения в его структуре, чтобы можно было нарастить выдачу кредитов, и повышение лимитов кредитования. Также рассматриваются новые инструменты финансирования — в частности, гарантии для кредитов частному сектору.

При этом в документе содержится предупреждение о том, что наращивание кредитов для решения проблем с изменением климата, здравоохранения, продовольственной безопасности и других может потребовать увеличения капитала Международного банка реконструкции и развития (МБРР). В 2018 году его капитал увеличили на $13 млрд. Однако эти средства, как отмечается в «дорожной карте», были «предназначены для подготовки к одному кризису в десятилетие, а не ко множеству», поэтому резервы МБРР, вероятно, будут исчерпаны к середине 2023 года.

Еще один рассматриваемый вариант подразумевает, что страны-акционеры ВБ увеличат взносы в фонд для беднейших стран мира — Международную ассоциацию развития (МАР). Уточняется, что в последние годы эти взносы сократились, хотя потребность в них продолжает расти. Кроме того, предлагается возможность создания нового трастового фонда льготного кредитования для стран со средним уровнем дохода. Он будет аналогичен по структуре МАР и сможет получать средства в том числе от частных фондов.

«Вызовы, с которыми сталкивается мир, требуют значительного усиления поддержки со стороны международного сообщества»,— говорится в «дорожной карте». Представитель ВБ сказал агентству, что документ направлен на предоставление подробной информации о масштабах проблем и подходах к их урегулированию. Конкретные решения по «дорожной карте» должны принять позднее в этом году.

По оценкам ВБ, в 2022 году экономика стран Европы и Центральной Азии сократилась на 0,2% вслед за падением ВВП России, Украины Белоруссии и Молдавии. Спад экономики России ожидался на уровне 4,5%, однако, по мнению банка, в 2023 году на фоне ограничений на поставки энергоресурсов и действия санкций спад может составить 3,6%. Глобальная инфляция, тем временем, к июлю достигла 9,3% в годовом выражении — самого высокого уровня с 2008 года, в регионе показатель ускорился до 14,5% (в том числе базовая инфляция — до 15,6%).

Подробности — в материале «Ъ» «Не торопитесь приземляться».

Лаура Кеффер