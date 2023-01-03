В Госдуме хотят запретить продажу энергетиков лицам до 18 лет

Депутаты Госдумы вместе с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Об этом сообщил один из инициаторов, член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»). По его словам, проект закона также будет предусматривать ответственность для продавцов и предпринимателей.

По его словам, повышенное количество таких веществ, как таурин, кофеин, гуарана, наносит «серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка». «Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят без исключения все медики»,— сказал «РИА Новости» господин Хамзаев.

В декабре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить продажу энергетических напитков несовершеннолетним и их рекламу. Он утверждает, что они являются «провайдерами наркомании». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова запросила у обоих ведомств позицию по поводу предложения господина Лукьянова.