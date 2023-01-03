Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы

Жителю Киева, который хотел украсть граффити британского уличного художника Бэнкси в Гостомеле, предъявили обвинение по статье о краже в особо крупных размерах. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в Генпрокуратуре, киевлянин хотел демонтировать кусок стены с граффити, на котором изображена женщина в противогазе, а затем продать работу. Для кражи он привлек еще нескольких человек. Граффити срезали со здания, обмотали пленкой и хотели поместить в автомобиль. Однако их остановили сотрудники военной администрации. Работу удалось сохранить в хорошем состоянии.

По данным украинского портала Delo.ua, граффити хотел демонтировать волонтер Сергей Довгий. Он якобы хотел продать работу на аукционе, а вырученные средства отправить на помощь вооруженным силам Украины.

В ноябре Бэнкси рассказал, что создал семь муралов в разных частях Украины, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке. Ранее его работы публиковали украинские СМИ. Бэнкси работает анонимно, его настоящее имя неизвестно. Самой дорогой работой художника стала картина «Любовь в мусорном баке». Ее продали на аукционе за $25,4 млн.

Анастасия Ларина