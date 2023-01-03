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Коммерсантъ FM
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Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы

Жителю Киева, который хотел украсть граффити британского уличного художника Бэнкси в Гостомеле, предъявили обвинение по статье о краже в особо крупных размерах. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в Генпрокуратуре, киевлянин хотел демонтировать кусок стены с граффити, на котором изображена женщина в противогазе, а затем продать работу. Для кражи он привлек еще нескольких человек. Граффити срезали со здания, обмотали пленкой и хотели поместить в автомобиль. Однако их остановили сотрудники военной администрации. Работу удалось сохранить в хорошем состоянии.

По данным украинского портала Delo.ua, граффити хотел демонтировать волонтер Сергей Довгий. Он якобы хотел продать работу на аукционе, а вырученные средства отправить на помощь вооруженным силам Украины.

В ноябре Бэнкси рассказал, что создал семь муралов в разных частях Украины, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке. Ранее его работы публиковали украинские СМИ. Бэнкси работает анонимно, его настоящее имя неизвестно. Самой дорогой работой художника стала картина «Любовь в мусорном баке». Ее продали на аукционе за $25,4 млн.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Всемирно неизвестный художник

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Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby&#39;s в октябре 2018 года

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

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Работа на углу одного из гаражей в Порт-Толботе — крупном центре черной металлургии в Уэльсе

Фото: AP

«Девочка с воздушным шаром», самоуничтожившаяся после объявления о ее продаже на аукционе Sotheby's в октябре 2018 года

Фото: Getty Images for Sotheby's

Граффити на стене школе в Бристоле, где учился Бэнкси. Так художник решил отблагодарить учебное заведение, назвавшее один из корпусов в его честь. Он подчеркнул, что дети, при желании, могут дополнить его рисунок, на котором изображена девочка, играющая с горящей шиной

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Работа Бэнкси, осуждающая европейскую политику в отношении мигрантов, напротив посольства Франции. Лондон, Англия

Фото: Tolga Akmen / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

«Сын мигранта из Сирии». Кале, Франция

Фото: AP / Michel Spingler

Арт-проект «Dismaland» в Уэстон-сьюпер-Мэре, Великобритания

Фото: Simon Chapman / London News Pictures / Zuma Press / Kommersant Photo

Работа Бэнкси на развалинах дома, пострадавшего при обстреле Израилем города Бейт-Ханун в северной части сектора Газа

Фото: Reuters

«Шпионская будка». Челтнем, Англия

Фото: Reuters

«Девушка с проколотой барабанной перепонкой». Бристоль, Англия

Фото: Reuters

«Любовь в воздухе», впервые представленная в 2003 году

Фото: AP / Frank Augstein

Каменная скульптура, созданная Бэнкси в Куинсе. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси у входа в клуб Hustler. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа художника в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в нью-йоркском Бруклине

Фото: Reuters

«Зоопарк Бронкса». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси на Кони-Айленд. Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в рамках акции «Better Out Than In». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

«11 сентября». Нью-Йорк, США

Фото: Reuters

Работа Бэнкси в штате Юта, США

Фото: Reuters

«Извините! Образа жизни, который вы заказали, в настоящее время нет в наличии». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Крыса 3D-очки». Парк-Сити, штат Юта, США

Фото: AP / Chris Pizzello

«Я не верю в глобальное потепление». Копенгаген, Дания

Фото: Reuters

«В мяч играть запрещено». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Целая нация под видеонаблюдением». Лондон, Англия

Фото: Reuters

«Девочка и солдат». Вифлеем, Палестина

Фото: AP / Muhammed Muheisen

«Голубь мира в бронежилете». Вифлеем, Палестина

Фото: Reuters

«Девочка и банкомат». Лондон, Англия

Фото: Reuters

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