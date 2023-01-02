Глава Еврокомиссии в разговоре с Зеленским пообещала поддерживать Киев столько, сколько это необходимо

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава ЕК пообещала господину Зеленскому, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо.

«Я передала украинскому народу свою искреннюю поддержку и наилучшие пожелания в 2023 году. ЕС поддерживает вас столько, сколько потребуется»,— написала госпожа фон дер Ляйен по итогам разговора с Владимиром Зеленским в Twitter.

Лидеры США, ЕС и НАТО неоднократно обещали продолжить военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины на фоне вооруженного конфликта с Россией. В частности, о готовности поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» заявил глава Евросовета Шарль Мишель на последнем саммите ЕС в 2022 году. На нем лидеры стран объединения согласовали выделение в 2023-м Украине макрофинансовой помощи на €18 млрд, а также расширение Европейского фонда мира, в том числе финансирующего поставки оружия Киеву, на дополнительные €2 млрд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз засиделся напоследок».

Эрдни Кагалтынов