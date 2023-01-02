Суд арестовал бойца ММА Ахъядова по подозрению в убийстве сотрудника МАДИ

Тверской суд Москвы арестовал бойца смешанных единоборств Ламберда Ахъядова на два месяца. Его подозревают в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, подозреваемый нанес 33-летнему потерпевшему 16 ножевых ранений в область жизненно важных органов. По статье об убийстве Ламберду Ахъядову может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

Последний поединок в ММА Ахъядов провел в октябре 2019 года, он начал карьеру в 2013 году. На его счету девять побед и пять поражений.

Эрдни Кагалтынов