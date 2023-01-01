Над Белгородом система ПВО сбила четыре реактивных снаряда

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет»,— рассказал глава региона.



В селе Новая Нелидовка Белгородского района (в 18 км к югу от центра Белгорода по направлению к границе с Украиной) выбиты окна в четырех частных домовладениях. Продолжается подомовой обход.

Какие населенные пункты в Черноземье украинские силовики обстреливали в 2022 году — в специальном проекте.

Олег Мухин