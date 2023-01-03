Уголовный оттенок прошлого

В 2022 году суды Свердловской области вынесли приговоры по нескольким резонансным уголовным делам, фигурантами которых были высокопоставленные силовики, преступные авторитеты, депутаты и хакеры. Подробнее о том, кого и за что судили в 2022 году на Урале — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оглашение приговора участникам хакерской группировки Lurk

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Оглашение приговора участникам хакерской группировки Lurk

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале Кировский райсуд Екатеринбурга назначил 21 участнику хакерской группировки Lurk, похитившей у ряда компаний около 1,2 млрд руб., от пяти до 14 лет колонии. Максимальный срок получил Константин Козловский, которого следствие и суд назвали лидером группировки. Приговор участникам Lurk оспаривали как защитники, так и гособвинение. В результате Свердловский облсуд сократил срок наказания Константину Козловскому на восемь месяцев — до 13 лет и четырех месяцев колонии строгого режима.

Подробнее — в материале «Хакерам пересчитали сроки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший милиционер Сергей Болков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший милиционер Сергей Болков во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В феврале Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего милиционера Сергея Болкова, который в мае прошлого года открыл стрельбу из карабина по прохожим из своей квартиры в Екатеринбурге. Тогда он ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии.

Подробнее о приговоре — в материале «Экс-милиционер настрелял на 18 лет»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кузнецов во время вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Кузнецов во время вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В мае Свердловский областной суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима Владимира Кузнецова, признанного виновным по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По версии следствия, он с 2009 года являлся «смотрящим» за Верхней Салдой.

Подробнее о деле — в материале «Преступная иерархия строгого режима»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Федулев в суде

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Павел Федулев в суде

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В мае Пермский краевой суд оставил в колонии строгого режима осужденного на 20 лет за мошенничества и убийства свердловского бизнесмена Павла Федулева. В марте он впервые за три года смог добиться перевода в колонию-поселение за хорошее поведение, 33 поощрения и «правильную реакцию на воспитательные меры». Однако прокуратура и администрация ИК-10, которые неоднократно заявляли о нестабильном поведении заключенного, оспорили это решение.

Подробнее — в материале «Павлу Федулеву снова ИКнулось»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Трифонов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Трифонов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе Ленинский райсуд Екатеринбурга признал виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия бывшего начальника городского УМВД Игоря Трифонова. Он приговорен к девяти с половиной годам колонии строгого режима, а также лишен звания генерал-майора. Суд счел доказанным факт получения им взятки 7,5 млн руб. за указание возбудить уголовное дело по факту мошенничества с кредитными средствами банка «Кольцо Урала». Бывшие подчиненные Игоря Трифонова, которые фигурируют в деле как посредники в передаче взятки, освобождены от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием. Экс-глава УМВД вину не признал, его защита подала апелляцию на приговор.

Подробнее — в материале «Генералу прописали строгий режим»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Васильев, обвиняемый в порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" на выставке в "Ельцин Центре" во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Васильев, обвиняемый в порче картины ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" на выставке в "Ельцин Центре" во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В августе мировой суд Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга признал виновным в вандализме охранника арт-галереи Ельцин Центра Александра Васильева за то, что он черной ручкой пририсовал глазки двум абстрактным фигурам на картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Однако в ноябре суд вышестоящей инстанции полностью его оправдал.

Подробнее о деле — в материале «"Три фигуры " ушли на отработку»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат гордумы Артемовского Геннадия Виноградова, обвиняемый в создании ОПГ во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Экс-депутат гордумы Артемовского Геннадия Виноградова, обвиняемый в создании ОПГ во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В октябре Свердловский областной суд приговорил бывшего депутата Артемовской городской думы Геннадия Виноградова к 15 годам колонии строгого режима. Ранее коллегия присяжных признала его виновным в руководстве вооруженной бандой в период с 1992 по 2021 год, убийствах, покушениях, мошенничестве. Его сын Роман приговорен к 11 годам колонии за убийство и незаконный оборот оружия. При этом участие Виноградова-младшего в банде отца следствие, по мнению присяжных, доказать не смогло.

Подробнее — в материале «Семью скрепили строгим режимом»

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга в октябре приговорил бывшего заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Дмитрия Ковалева к семи годам строгого режима по делу о вымогательстве взятки. Он лишен звания майора полиции. По версии следствия, он вымогал 1 млн руб. с бизнесмена за невозбуждение дела о хранении наркотиков и за нераспространение его интимных видео. Потерпевшим по делу был признан бизнесмен, которому, с его слов, наркотики подкинули проститутки, а после вызвали сотрудников полиции. Посредником при передаче взятки выступил адвокат бизнесмена. Впрочем, суд освободил его от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием.

Подробнее — в материале «Майору назначили строгий режим»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский областной суд в ноябре смягчил бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы УМВД Екатеринбурга приговор по делу о групповом изнасиловании уроженки Казахстана. Рассматривая апелляцию осужденных, суд решил, что предварительного сговора в их действиях не было, однако статьи переквалифицировать не стал. Дело рассматривали на протяжении двух лет, несколько раз отправляя его на пересмотр.

Подробнее об этом — в материале «Из изнасилования исключили сговор»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) в суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) в суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Екатеринбурга в ноябре удовлетворил иск ГУ МВД по Свердловской области о взыскании с бывшего мэра Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов) и еще четырех горожан компенсации за свою работу на несогласованной акции в январе 2021 года. Сумма исковых требований составила 565 тыс. руб. В нее включена оплата работы 1,5 тыс. полицейских в выходной, а также расходы МВД на бензин. Ответчики намерены оспорить решение суда, считая его необоснованным. Кроме того, Евгений Ройзман стал фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). На время следствия ему запретили некоторые действия, в частности, пользоваться телефоном и интернетом, писать письма и отправлять телеграммы.

Подробнее об иске к Евгению Ройзману — в материале «Компенсация разгона»