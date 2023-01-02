В Кольцово из-за непогоды задержали вылеты рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты четырех рейсов из-за непогоды в городах прибытия, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, задержаны рейсы:

Екатеринбург – Уфа (авиакомпания Utair);

Екатеринбург – Салехард («Ямал);

Екатеринбург – Оренбург (Red Wings);

Екатеринбург – Ноябрьск («Ямал»).

Контроль за оказанием услуг для пассажиров перенесенных рейсов осуществляет Свердловская транспортная прокуратура.

Напомним, к вечеру 2 января в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и сильный ветер.

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