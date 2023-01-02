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В Кольцово из-за непогоды задержали вылеты рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты четырех рейсов из-за непогоды в городах прибытия, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Так, задержаны рейсы:

  • Екатеринбург – Уфа (авиакомпания Utair);
  • Екатеринбург – Салехард («Ямал);
  • Екатеринбург – Оренбург (Red Wings);
  • Екатеринбург – Ноябрьск («Ямал»).

Контроль за оказанием услуг для пассажиров перенесенных рейсов осуществляет Свердловская транспортная прокуратура.

Напомним, к вечеру 2 января в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и сильный ветер.

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