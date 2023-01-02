В Кольцово из-за непогоды задержали вылеты рейсов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылеты четырех рейсов из-за непогоды в городах прибытия, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
Так, задержаны рейсы:
- Екатеринбург – Уфа (авиакомпания Utair);
- Екатеринбург – Салехард («Ямал);
- Екатеринбург – Оренбург (Red Wings);
- Екатеринбург – Ноябрьск («Ямал»).
Контроль за оказанием услуг для пассажиров перенесенных рейсов осуществляет Свердловская транспортная прокуратура.
Напомним, к вечеру 2 января в Екатеринбурге прогнозируются снегопад и сильный ветер.