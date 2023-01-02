В Совфеде разработали законопроект об использовании альтернативных источников газа при газификации

Законопроект об использовании альтернативных видов газа в целях более эффективной газификации российских регионов направлен в правительство России для получения заключения. Документ разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

В качестве альтернативных видов газа предлагается использовать сжиженные углеводородные газы, сжиженный природный газ, компримированный природный газ.

Как следует из пояснительной записки, использование альтернативных видов газа позволит эффективнее использовать федеральный и местный бюджет при газификации отдаленных регионов России. Газификация труднодоступных регионов России, где не развиты газораспределительные сети, с помощью природного газа экономически нецелесообразна, отмечается в документе.

В октябре президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос программы газификации после 2022 года. В ноябре правительство приняло постановление, которое установило бессрочный срок газификации. Согласно документу, детские сады, школы, поликлиники, больницы и другие социальные объекты должны быть бесплатно подключены к распределительным сетям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ войдет в каждый дом».

Олеся Павленко