Арестович считает возможным установление монархии на Украине

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сравнил ситуацию на Украине с событиями серии книг «Властелин колец». По его мнению, в стране можно установить монархию, так как это «единственный способ перебить все московское».

«Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? А я тебе скажу, если считать рационально, единственный способ перебить все московское — это объявить монархию здесь. И сказать, что мы собираем земли Рюриковичей»,— сказал Алексей Арестович в интервью музыканту Олегу Скрипке. Его фрагмент опубликован в Telegram-канале господина Арестовича.

«Просто поживите с этой мыслью даже за пределами передачи и поищите преимущества возвращения короля»,— добавил он.

Олеся Павленко