В турецкой провинции Хатай задержали 33 подозреваемых в терроризме

Полиция турецкой провинции Хатай, расположенной на юге страны, задержала 33 человека по подозрению в терроризме. Об этом сообщает турецкая газета Sabah. В ходе обысков у задержанных изъяли два пистолета, дробовик, боеприпасы и наркотики.

По информации газеты, 16 человек из задержанных, предположительно, члены организации «Рабочая партия Курдистана», которая признана террористической в Турции. 17 человек подозреваются в причастности к «Исламскому государству» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Лусине Баласян