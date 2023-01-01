Около 2 тысяч человек задержали на Дворцовой площади в Петербурге в новогоднюю ночь

Профилактический рейд стал причиной задержания около двух тыс. человек у Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Правоохранители искали нарушителей миграционного законодательства, пишет «Фонтанка».

По итогам мероприятия в разные отделения полиции были доставлены 1960 человек. Среди них также любители фейерверков и горожане в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у Дворцовой площади правоохранители принимали «временные меры ограничительного характера» для безопасности, избежание давки и «возможных инцидентов».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что восемь человек пострадали после запуска пиротехнику в новогоднюю ночь в Петербурге.

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