Восемь человек пострадали после запуска пиротехнику в новогоднюю ночь в Петербурге

В МЧС подвели итоги новогодней ночи в Санкт-Петербурге и рассказали о происшествиях с пиротехникой. Спасатели выезжали 228 выездов, почти 40 из них оказались пожарами, один – смертельным.

В результате неосторожного применения пиротехники пострадали восемь человек. В Красносельском районе города даже загорелся балкон после попадания в него салюта. Еще одна петарда угодила на балкон квартиры на Понтонной улице, однако владельцам повезло – пожар не случился.

«Новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно»,— подвели итоги в МЧС и попросили не пренебрегать элементарными правилами безопасности.

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