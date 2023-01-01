Двоих мужчин ограбили во время празднования Нового года в компании девушек в Екатеринбурге

В ночь на 1 января в Екатеринбурге девушки заманили в квартиру двоих 25-летних молодых людей, где их ограбили двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Молодые люди познакомились с девушками в социальных сетях, после чего отправились к ним встречать Новый год. Во время празднования в квартиру вошли двое незнакомцев и устроили конфликт, в ходе которого забрали у гостей сотовые телефоны. Пострадавшие обратились в полицию.

Подозреваемых задержали. Ими оказались двое местных жителей 18 и 33 лет, у которых были найдены похищенные смартфоны. Квартиру, в которой произошло ограбление, снимал один из этих мужчин. Оба подозреваемых дали признательные показания. По данным полиции, они предложили своим подругам пригласить знакомых в квартиру и решили ограбить их, пока те из-за употребления алкоголя лишены бдительности. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Ранее полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев на заседании коллегии по вопросам национальной безопасности округа сказал, количество преступлений, совершенных на территории Уральского федерального округа (УрФО), за 2022 год снизилось на 3,7%. По его словам, уменьшилось количество хулиганских действий, разбойных нападений и грабежей. Кроме того, стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, убийств и краж.

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