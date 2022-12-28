На Урале число преступлений за год снизилось на 3,7%

Количество преступлений, совершенных на территории Уральского федерального округа (УрФО), за 2022 год снизилось на 3,7%, сообщил полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев на заседании коллегии по вопросам национальной безопасности округа. По его словам, в этом году снизилось количество хулиганских действий, разбойных нападений и грабежей. Кроме того, стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, убийств и краж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Благодаря хорошо спланированной работе удалось обеспечить безопасность людей во время важных общественно-политических событий и праздничных мероприятий. В результате активной профилактической работе вдвое снизилось количество чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей. На четверть сократилось число техногенных пожаров, и в них реже погибают люди»,— отметил Владимир Якушев.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Свердловской области число особо тяжких преступлений снизилось на 10%. Так, на 10 тыс. свердловчан приходится всего 21,9 серьезных преступлений. В целом по уровню преступности Свердловская область занимает 30 место среди регионов России.

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Диана Сунагатуллина