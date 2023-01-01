В Свердловской области с 1 января изменился размер социальных выплат. Люди, признанные инвалидами вследствие поствакцинального осложнения, будут получать единовременную выплату в размере 10 тыс. руб., а члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, получат единовременную поддержку в размере 30 тыс. руб., пишет Ura.ru.

Родитель в случае уклонения от уплаты налогов другим родителем и матери в случае призыва отца на военную службу или его обучения в образовательной организации профессионального военного образования будут получать 1 078 руб.

Женщины, родившей ребенка, отцовство которого не установлено, усыновители ребенка, не состоящие в браке, а также опекуны или попечители ребенка, отцовство которого не установлено, получат 1 436 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем или усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними, составит 2 873 руб., а выплата детям в возрасте от трех до семи лет включительно: 50% — 7 311,50 руб, 75% — 10 967,25 руб,100% — 14 623 руб.

Родитель или законный представитель, воспитывающей ребенка-инвалида, будет получать 1 609 руб, а женщины, родившие одновременно двух и более детей либо третьего и последующих детей, единовременно получат 5 тыс. руб. Люди, усыновившие ребенка-инвалида, единовременно получат 580 227 руб, лица, усыновившие ребенка, достигшего возраста 10 лет — 290 116 руб., а лица, усыновившие одновременно двух и более детей, являющихся братьями иди сестрами — 290 116 руб.

Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам составит от 282 руб. до 560 руб., пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, — 1 686 руб.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах пассажирского транспорта на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации составит 550 руб., а компенсация расходов на приобретение одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации составит не более 2 тыс. руб.

Военнослужащие из Свердловской области, принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины и ДНР и ЛНР будут получать по 20 тыс. руб. Такую же сумму будут выплачивать несовершеннолетним детям военнослужащих и детям военнослужащих, обучающихся в профессиональной образовательной организации или на очной форме обучения в вузах. Ранее министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов доложил, что военные и их семьи получили около 29 тыс. выплат в размере 20 тыс. руб. каждая. Общий размер выплат составил 583 млн руб. Дополнительно, по его словам, из бюджета Свердловской области выделили свыше 460 млн руб. на выплаты военнослужащим или их семьям в случае ранения или гибели.

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