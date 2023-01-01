В праздновании Нового года на Центральной площади Ижевска приняли участие 3 тысячи человек

3 тыс. человек приняли участие в праздновании в новогоднюю ночь на Центральной площади Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии. Напомним, в этом году было решено отказаться от пышных торжеств и фейерверка, а доступ на площадь был только через рамки металлодетекторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Следующая фотография 1 / 9 Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Участников праздника развлекали аниматоры, в том числе символы Нового года – Кот и Заяц. На сцене работали ведущие, выступали ижевские артисты. В своих поздравлениях они часто упоминали участников специальной военной операции, которые сейчас на службе. Среди событий, о которых вспомнили в новогоднюю ночь, было присвоение Ижевску звания «Город трудовой доблести», юбилей лыжницы Галины Кулаковой, который отмечали в 2022 году, а также учителей, так как прошедший год был Годом образования.

На большом экране показали поздравления главы Удмуртии Александра Бречалова, председателя госсовета Владимира Невоструева и главы Ижевска Олега Бекмеметьева, а перед встречей Нового года по московскому времени жители смогли увидеть новогоднее обращение президента России Владимира Путина.

На сцене выступили артисты хореографического ансамбля «Ижевск», государственного академического ансамбля песни и танца «Италмас», сольные исполнители Марина Галичанина, Максим Рябухин, Эльвира Панченко, Михаил Мещихин, Александра Муканова, Ирина Мерзлякова и группа «Шпроты».

Напомним, что ежедневно с 1 по 7 января на Центральной площади горожан и гостей Ижевска ждут новогодние программы для детей – в 12:00 и 19:00.

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