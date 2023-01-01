Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидирована

Автомобильный затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края ликвидирован. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале краевого оперштаба вечером 31 декабря.

«Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет», – говорится в сообщении.

Утром 30 декабря автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани составляла 3 км, в очереди ожидали более 1,2 тыс. легковых автомобилей. К вечеру протяженность затора превысила 5 км. Проезд через Крымский мост занимал несколько часов.

Наталья Решетняк

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